Синоптики рассказали, какими будут предстоящие выходные в Алтайском крае
На дачу поехать можно
2 октября 2020, 15:25, Илья Звягинцев
Выходные в Алтайском крае порадуют жителей региона теплой и спокойной погодой. Суббота и воскресенье пройдут без дождей и сильного ветра.
3 октября в регионе температура воздуха составит +10...+15 градусов. В утренние часы возможен туман, но осадков не ожидается. 4 октября в регионе термометры покажут +12... +17 градусов. Также без осадков.
В Барнауле в субботу температура воздуха составит +11...+13 градусов. Без осадков. В воскресенье в краевой столице воздух прогреется до +12...+14 градусов и также без осадков.
Ветер на территории региона в выходные будет спокойным, но в субботу возможны порывы до 14 м/c.
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