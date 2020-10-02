Синоптики рассказали, какими будут предстоящие выходные в Алтайском крае

Выходные в Алтайском крае порадуют жителей региона теплой и спокойной погодой. Суббота и воскресенье пройдут без дождей и сильного ветра.

3 октября в регионе температура воздуха составит +10...+15 градусов. В утренние часы возможен туман, но осадков не ожидается. 4 октября в регионе термометры покажут +12... +17 градусов. Также без осадков.

В Барнауле в субботу температура воздуха составит +11...+13 градусов. Без осадков. В воскресенье в краевой столице воздух прогреется до +12...+14 градусов и также без осадков.

Ветер на территории региона в выходные будет спокойным, но в субботу возможны порывы до 14 м/c.