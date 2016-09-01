Синоптики сообщили о приходе резких заморозков в Алтайский край

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Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае из-за надвигающихся ночных заморозков. Как передают синоптики краевого Гидрометеоцентра, уже 2 и 3 сентября температура опустится в некоторых районах края до -2 градусов.

Так, 1 сентября в восточных регионах будет без осадков. Ночью температура воздуха составит +3…+8 градусов, в северных и предгорных районах местами заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +15 градусов. В Барнауле без осадков, местами туман. Ночная температура воздуха от +4 до +9 градусов, днем +16…+18.

2 сентября также будет туманно и без осадков. Ночная температура составит +3…+8 градусов, в отдельных районах заморозки до -2. Днем воздух прогреется до +19…+24. В столице края без осадков. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов.

Похожая ситуация будет и 3 сентября. В День города в Барнауле будет без осадков. Утром будет туман, ветер восточный. Температура ночью: + 5...+10 градусов. Днем будет относительно тепло – до +23 градусов.

При этом в ближайшие три дня в Алтайском крае будет солнечно и без осадков.



