Синоптики: засуха с Ближнего Востока может повлиять на Алтайский край

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Засушливый ближневосточный климат может оказать существенное влияние на погоду в Алтайском крае и в Сибири в целом, сообщает "Российская газета".

Издание, ссылаясь на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину, отмечает, что ранее климат Ближнего Востока не отражался на погоде в сибирских регионах. Однако в настоящее время перенос воздушных масс изменился.

В результате потоки воздуха из Передней Азии начали поступать в регионы России, расположенные на юге Сибири, — Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, а также Алтайский край.

Поскольку на Ближнем Востоке климат очень засушливый, это может сказаться и на Сибири.