Систему постановки на очередь в детсады на Алтае признали неэффективной

Фото: правительство Алтайского края

Эксперты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае считают, что нужно активнее информировать родителей о способах постановки на очередь в детские сады и наладить систему автоматического оповещения о получении путевок. Общественники вновь обратились к проблеме очередей в детские сады в связи с жалобой жительницы Барнаула, которая не могла устроить сына в дошкольное учреждение после переезда из другого региона.

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Так мама одного из малышей подала заявление в районный комитет по образованию на предоставление места в детском саду в марте 2018 года. Она полагала, что это сделают быстро путем перевода. Но ожидание затянулось. Женщина рассказала, что "живая" очередь к специалистам районного комитета по образованию тоже движется с трудом. Оказалось, что мама могла получить путевку раньше, если бы сразу узнала, что переводом из другого региона места в детсадах не предоставляются. Развеять заблуждение могли бы специалисты комитета, но к ним стоят "живые" очереди из родителей, которые не знают, как записаться в электронную очередь за путевкой или пропускают ее.

В ОНФ считают, что не все родители знают, что зарегистрировать ребенка в очереди можно не только на сайте системы "Е-услуги. Образование", но и на портале госуслуг. Эксперты ОНФ в Алтайском крае предлагают размещать информацию об этих способах в местах приема граждан муниципальными органами образования – в комитетах, департаментах и т.д., где скапливаются "живые" очереди.

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"Многие родители считают, что представители органов власти должны пригласить их за путевкой по телефону, поэтому не интересуются движением электронной очереди. Но чиновники не обязаны звонить. В результате родители упускают место в детский сад. Чтобы исключить такие случаи, эксперты ОНФ в Алтайском крае предлагают региональным властям обратиться в службу техподдержки электронной очереди с инициативой наладить автоматическое оповещение родителей о ее движении и выделении путевки. Такое же уведомление должно приходить родителям, если они подавали заявку на портале госулуг", - отметили в общественной организации.

Общественники уже озвучивали властям данные предложения, но существенных изменений не наблюдается. Поэтому эксперты ОНФ в Алтайском крае призывают к совершенствованию системы электронной очереди на всех уровнях.