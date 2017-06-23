Сити-менеджер Барнаула нацелил выпускников на взрослую жизнь

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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им сделать правильный выбор на жизненном пути.

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Прочее Прощай, школа: в Алтайском крае начинаются выпускные балы

"Постарайтесь не ошибиться, чтобы избежать разочарований. Важно не только кем стать, но и каким быть. Школа закончена, но учиться придется всю жизнь. Таковы правила сегодняшнего быстро меняющегося мира. Мобильность, умение быстро принимать решения, креативность – качества, наиболее востребованные на рынке труда", - цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.

Также Сергей Дугин пожелал молодым людям, чтобы сегодняшний день стал успешным стартом во взрослую жизнь.

"Желаю вам добиться поставленных целей, создать хорошую семью, на всю жизнь сохранить школьных друзей, память о любимых учителях", - резюмировал глава администрации.

Напомним, что с 23 июня в Алтайском крае в школах начинаются выпускные балы. Всего в этом году в регионе выпускается 11 тысяч юношей и девушек.