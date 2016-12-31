Сити-менеджер Барнаула поздравил горожан с Новым годом в видеоформате

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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин обратился к жителям краевой столицы и поздравил их с наступающим Новым годом и Рождеством.

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Видеопоздравление сити-менеджера опубликовал пресс-центр мэрии. В своем обращении Сергей Дугин акцентировал внимание на том, что в уходящем году город прирос первыми объектами туркластера "Барнаул – горнозаводской город", новейшей школой, ремонтировались дороги и осуществлялось благоустройство.

"Все сделанное ляжет в основу достижений наступающего 2017 года. Продолжится формирование туркластера, дальнейшее развитие городской среды, дорожно-транспортной сферы и социальной инфраструктуры. Барнаульцы хотят видеть свой город красивым, современным, уверенно смотрящим в завтрашний день. Уверен, что в год 80-летия Алтайского края все намеченное будет выполнено", - подчеркнул глава администрации.

Горожанам Сергей Иванович пожелал запомнить в уходящем году только хорошее, а в наступающем 2017-м обрести стабильность, благополучие, атмосферы любви и взаимопонимания.