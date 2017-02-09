СК начал проверку данных о замерзающем детском саде в Рубцовске

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Следователи начали проверку после публикации в СМИ информации о низкой температуре воздуха в одном из детских садов Рубцовска.

В краевом управлении СКР уточняют, что речь идет о садике №24, где, по информации журналистов, на протяжении нескольких месяцев из-за неисправной отопительной системы регистрируется низкая температура.

В итоге дети вынуждены находиться в дошкольном учреждении в утепленной одежде.

Правоохранители намерены выяснить все обстоятельства, изложенные в СМИ, а также проверить, имеются ли в действиях должностных лиц признаки халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



