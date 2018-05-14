СК: налоговый инспектор получил взятку от директора фирмы в Горно-Алтайске

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Расследование уголовного дела о даче взятки налоговому инспектору со стороны директора одной из фирм завершено в Горно-Алтайске, сообщили в республиканском управлении СКР.

Согласно версии следствия, в августе 2014 года во время проведения налоговой проверки в отношении ООО государственный налоговый инспектор предложил директору фирмы дать взятку за совершение им незаконных действий по непривлечению компании и ее руководителя к ответственности в случае выявления административных правонарушений и, соответственно, по неприменению к ним никаких штрафных санкций.

"После этого директор организации, достоверно зная о наличии в деятельности Общества нарушений требований федерального законодательства РФ, во избежание административной ответственности и наказания в виде штрафа, в сентябре 2014 года по указанию налогового инспектора перечислил на банковскую карту, находящуюся в пользовании последнего, взятку в виде денег в размере 20 000 рублей, которыми тот в дальнейшем распорядился по своему усмотрению", - уточняют в Следственном комитете.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.