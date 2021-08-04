СК показал видео с места, где житель Алтая держал похищенную 12-летнюю девочку

Следственный комитет России обнародовал видео из дома, в подвале которого житель Бийского района держал 12-летнюю девочку. Ролик выложили на официальном YouTube-канале ведомства. На кадрах виден придомовой участок обвиняемого с хозяйственными постройками, а также прицеп, в котором, вероятно, мужчина и привёз похищенную им школьницу.

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Напомним, 12-летняя девочка пропала 31 июля, когда выехала на велосипеде из села Малоенисейского в посёлок Семеновод. 1 августа поисковики обнаружили её велосипед и вещи на берегу Бии, а 2 августа школьницу нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина. По данным следствия, за несовершеннолетней мужчина следил около месяца. 31 июля он схватил и связал девочку и в прицепе увёз к себе домой, чтобы спрятать в подвале. Школьнице удалось освободиться, хотя не исключено, что похититель сам её отпустил. Сейчас Лавкин находится в федеральном розыске.