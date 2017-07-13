СК: пьяная бийчанка убила пятилетнюю дочь ножом

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Бийска, которую подозревают в убийстве пятилетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, тело ребенка нашли поздно вечером 11 июля в квартире одного из многоэтажных жилых домов. На теле девочки правоохранители обнаружили признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений.

Подозреваемой в убийстве ребенка является ее 36-летняя мать. Сейчас женщина находится под стражей и дает показания. Она объяснила следователям, что будучи пьяной причинила многочисленные ножевые ранения своей дочери. О случившемся она сообщила находящемуся на работе мужу, который в дальнейшем позвонил в полицию.