СК возбудил уголовное дело после травмирования школьницы в Барнауле

По факту получения травмы девочкой в одной из школ Барнаула следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В действиях должностных лиц школы правоохранители выявили признаки оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительной информации следствия, 19 февраля школьница обратилась к учителю с жалобой на получение травмы.

"Преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована", – уточнили в ведомстве.

Новости

Прочее Прокуратура проверяет барнаульскую школу после травмы ученицы

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Им предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за соблюдение требований безопасности в образовательном учреждении.

Как ранее сообщал amic.ru, мама девочки пожаловалась на действия персонала школы после получения ее дочерью травмы при падении на лестнице.

По словам родительницы, учитель позвонил ей и попросил приехать в связи с травмой ребенка, но до ее прибытия жительницы Барнаула никто даже не вызвал скорую помощь.

В результате школьница потеряла сознание. В больнице ей экстренно выполнили операцию по трепанации черепа.