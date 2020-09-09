"Скакать" еще два года. Что будет с ценой на бензин в Алтайском крае при дешевеющей нефти

Цены на бензин в России и Алтайском крае на фоне вновь дешевеющей нефти, скорее всего, останутся прежними. Ну, или вырастут, прогнозируют региональные эксперты. Они отмечают, что стоимость черного золота снижается из-за мировых событий: предстоящих выборов в США и страха перед второй волной коронавируса. Однако, по прогнозам экономистов, подобные скачки нефти то вверх, то вниз будут наблюдаться еще несколько лет.

Выборы и вирус

Стоимость нефти 8 сентября 2020 года впервые с июля опустилась до 41,56 доллара за баррель. Эксперты встревожены, но уверены, что "черный понедельник" 9 марта вред ли повторится. Тогда цена на это сырье обвалилась почти на 30%, достигнув 33,27 доллара за баррель. Произошло это из-за развернувшейся в мире ценовой войны. Россия вышла из соглашения ОПЕК+ (сообщество государств, которые не входят в ОПЕК, но сотрудничают с этой организацией и между собой в вопросах добычи и экспорта нефти), а арабские страны объявили о наращивании нефтедобычи и снижении цен. Сейчас стоимость нефти снижается по другим причинам, уверен кандидат экономических наук Артем Поломошонов.

"На нефть влияют два фактора: ожидание второй волны коронавируса и предстоящие выборы президента США (они пройдут 3 ноября 2020 года, – прим. ред.). Статистика показывает среднесуточный прирост заболевших. Вероятно, конечно, что это связано с тем, что тестирование стали проводить у большего количества людей. Однако опасения все равно есть. Эти два фактора серьезно повлияют на финансовые и биржевые рынки. Думаю, в октябре мы можем увидеть какие-то серьезные изменения в ту или иную сторону", – говорит Поломошнов.

Новости

Экономика Новый антирекорд. Лукашенко и Навальный "уронили" российский рубль

Однако, по его словам, цена нефти не критична для российской экономики, да и само падение – с 45 до 42 долларов за баррель – не выглядит устрашающим.

"Снижение пока кратковременное, локальное. Пока мы не видим повторения ситуации, когда стоимость обвалилась с 50 до 20 долларов за баррель (30 марта цена нефти впервые с 2002 года опустилась ниже 20 долларов, – прим. ред.)", – говорит экономист.

При этом эксперт соглашается, что дешевеющая нефть уже отразилась на курсе рубля. Черное золото стало одной из причин того, что национальная валюта слабеет.

"Цена на нефть "подсела", и мы видим, как снижается курс рубля по отношению к доллару и евро. Конечно, изменение курса связано в первую очередь с отравлением политика Алексея Навального и столкновениями в Белоруссии. Пока ситуация останется напряженной, все ждут каких-то санкций по отношению к России, рубль слабеет", – считает он.

Два года на восстановление

При этом стоимость бензина в России, по словам экспертов, никогда не зависела ни от цены на нефть, ни от курса рубля. Поэтому надеяться, что топливо резко подешевеет или опасаться стремительного подорожания не стоит, уверен Артем Поломошнов.

Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко пояснил amic.ru, что в России система ценообразования на нефтепродукты не похожа на модели других стран. Во многих государствах после снижения цен на нефть бензин также дешевеет через 5-7 дней. В нашей стране в стоимости нефтепродуктов более 70% – это налоги и акцизы, а цена нефти – всего 8-9%. Поэтому колебания мировых цен на нефть в стране практически никак не оказывают влияния на розницу.

Новости

Прочее Вверх или вниз? Эксперт рассказал, что произойдет с ценами на бензин в Алтайском крае

"Налоги растут, акцизы растут, логистика и тарифы естественных монополий тоже дорожают. Поэтому понижение цен на бензин, вне зависимости от стоимости нефти, просто невозможно. Небольшая корректировка в сторону увеличения в размере процента инфляции по итогам года", – прогнозирует Юрий Матвейко.

Эксперты не исключают, что подобные колебания нефти, рубля, доллара и евро будут наблюдаться еще минимум год-два. По их прогнозам, стабильность в экономике страны наступит только через несколько лет. И то, если меры, предложенные правительством страны для восстановления экономики, себя оправдают.

"В сентябре давление на курс будет сохраняться. В октябре – выборы США. Но каких-то серьезных экономических порывов я не жду. Первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов анонсировал, что в ближайшее время будет составлен план по стабилизации экономики России, который оценивают в 5 трлн рублей, и главное в нем: экономика страны должна в следующем году прирасти на 2,5%. Года-два потребуется на восстановление, ведь просядем-то мы сильнее. После запуска этого плана мы увидим оживление экономики и усиление рубля", – считает эксперт.