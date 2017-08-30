Скалы очистят от надписей в туристических районах Алтайского края

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Проект "Чистые скалы – достояние Алтая", разработанный краевым отделением Русского географического общества, победил в конкурсе на соискание гранта губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Подчеркивается, что данный грант в сфере экологической реабилитации туристически привлекательных природных объектов в текущем году присуждался в первый раз. Конкурс был объявлен в целях сохранения уникальных природных объектов края, формирования положительного имиджа как туристского региона, господдержки социально ориентированных некоммерческих организаций и в связи с Годом экологии в стране, говорится в сообщении.

В соответствии с проектом победитель конкурса займется очисткой от надписей скал в Алтайском, Змеиногорском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Красногорском, Курьинском, Краснощековском и Чарышском районах края.

Уточняется, что на эти цели будет выделено 1,5 миллиона рублей.