Скандинавский мох: показываем, как выглядят помещения с озеленением из мха

Озеленение помещений становится все более востребованным и популярным. Даже небольшой объем зеленых растений помогает снизить воздействие плохой экологии на человека, улучшает микроклимат квартиры и офиса — снижает запыленность, снижает шум, очищает воздух от вредных веществ и эффективно увлажняет воздух. И что немаловажно, растения создают благоприятную психологическую обстановку.

Если у вас нет времени, желания и опыта в уходе за растениями, вы можете заняться озеленением с помощью скандинавского стабилизированного мха. Это обычный натуральный мох, природные соки которого заменены экологичным раствором глицерина.

Посмотрите больше примеров интерьера с озеленением из мха

Стабилизированный мох — просто находка для дизайнеров интерьеров. Начнем с того, что его легко можно размещать в помещениях с условиями, в которых не выживет ни одно другое растение — в темноте и холоде. Поэтому такой мох используют, к примеру, для декорирования коридоров.

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Идеален он и для тех, кто не готов тратить время на уход за растениями, ведь скандинавский мох не нужно поливать, при этом он не потеряет мягкости и яркого цвета.

Скандинавский мох также полностью безопасен — в нем не заведутся паразиты и насекомые, он совершенно безвреден для людей с аллергией и детей. Более того, стабилизированный мох является натуральным фильтром и увлажнителем воздуха. На его поверхности сохраняется до 45% влажности, которая равномерно распространяется по помещению.

Что немаловажно, современная технология стабилизации позволяет сохранять мох свежим до 10 лет без особого ухода.

Что делают из стабилизированного мха?

Скандинавский мох применяется в декорировании любых поверхностей квартир, домов, офисных помещений, кафе и ресторанов. Часто компании заказывают для себя логотипы из мха, которые позволяют выгодно выделиться и создать оригинальный интерьер. Стабилизированный мох — настолько удобный и пластичный материал, что из него получаются даже надписи, слоганы и товарные знаки.

Стены из мха выглядят оригинально, украшают любой интерьер. То, что мох не требует полива и обслуживания, особенно важно в этом случае.

Стабилизированный мох также прекрасно подходит для создания фитокартин. Благодаря небольшому размеру и привлекательному дизайну такие фитокартины будут прекрасно сочетаться с любым стилем.

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Сайт : artcompany.su

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