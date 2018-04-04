Сказать "Спасибо за Победу" просто: заработал новый сервис по сбору средств

В рамках благотворительного марафона "Спасибо за Победу" заработал новый сервис по сбору пожертвований через SMS-сообщения на короткий номер 3434.

Цель марафона - оказать поддержку и помощь ветеранам Барнаула. На собранные средства мы сформируем продуктовые наборы и адресно доставим ветеранам накануне празднования Дня Победы.

Чтобы помочь ветеранам, теперь достаточно отправить SMS на номер 3434 с кодовым словом "Ветерану" и суммой пожертвования через пробел. Например: "Ветерану 300", где 300 – сумма пожертвования.

В течение нескольких минут Вам придет SMS для подтверждения перевода. Чтобы подтвердить ваше желание перечислить средства, следуйте инструкциям в полученном SMS.

SMS доступно для отправки абонентам "Билайн", "Мегафон", МТС и "Теле2". Комиссия 0%.

Подробную информацию о минимальных и максимальных суммах перевода, отчете о собранных средствах, а также о требованиях к абонентам от операторов вы найдете на сайте нашего партнера – благотворительного фонда "Облака": fondoblaka.com/pozhertvovat

От каждого из нас требуется не так много усилий, чтобы проявить внимание и сделать жизнь этих героев более счастливой, подарив им частицу своего внимания и тепла!

Принять участие в благотворительном марафоне можно также следующим образом:

Вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который мы опубликовали в нашей группе во "ВКонтакте", и привезти его по адресам в Барнауле:

пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;

ул. Гвардейская, 1/1, Медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;

ул. Горького, 45, 16 кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00.

Если у вас нет возможности самим купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы, которую вы посчитаете нужной, с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за Победу"!

Благотворитель может перечислить деньги на счет.

Для физических лиц:

№ карты: 676196000326113298

Счет получателя: 40817810002147813364

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N 8644 ПАО СБЕРБАНК

г. БАРНАУЛ ИНН 7707083893

БИК 040173604

Кор/сч: 30101810200000000604

Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов) 44864402

Адрес подразделения Банка: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а.

Получатель: Басина Наталья Борисовна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу"

Яндекс-кошелек:

номер счета 410011846924384

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу"

Для юридических лиц:

ИП Басина Наталья Борисовна

ИНН: 222502342948

Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК Г. БАРНАУЛ

Р/сч: 40802810402000000188

Кор/сч: 3010181020000000604

БИК: 040173604

Получатель: Басина Наталья Борисовна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу".

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