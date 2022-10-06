Дом сдан. ЖК «Парковый» объявил большую распродажу на квартиры и паркинг

ЖК «Парковый» начал передачу ключей владельцам квартир в первой и второй секции. Третья уже отдана в эксплуатацию, четвёртую и пятую сдадут во второй половине октября.

В честь этого застройщик запускает большую распродажу. На все квартиры первой, второй, четвёртой и пятой блок-секций действуют скидки до 300 тысяч рублей. В третьей секции осталось три трёхкомнатные квартиры: на них скидка пять тысяч рублей за квадратный метр. А для тех, кто уже купил квартиру, — скидка на парковочные места в подземном паркинге 50 тысяч рублей.

Чтобы забронировать жильё, нужно зайти на сайт «Парковый», выбрать понравившийся вариант и подать заявку. Или позвонить в офис продаж компании «Барнаулкапстрой» по телефону 8 (3852) 252-337. Вам ответят на все вопросы и подробно проконсультируют по поводу ЖК.

«Парковый» — это современный жилой комплекс, который сочетает близость к центру и соседство с ленточным бором. Фасады домов оформлены большими окнами: в квартирах будет много солнечного света. Некоторые наружные стены сделаны полностью из стекла, а на лоджиях — панорамное остекление. «Парковый» стоит в отдалении от других многоэтажек, и из окон открывается потрясающий вид на лес.

Стены из кирпича утеплены качественными материалами — зимой дома будет тепло. За горячую воду отвечает отдельная газовая котельная. Кроме того, у зданий комплекса высокий класс энергоэффективности, что поможет экономить на счетах за «коммуналку».

АО СЗ «Барнаулкапстрой»

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

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