Скидки на проезд по Алтайскому краю начнут действовать с 1 сентября

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С 1 сентября компания "Спектр-Сервис" введет скидку на проезд по Алтайскому краю для студентов вузов и средних специальных учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что студенты смогут получить 50%-ную скидку на проезд на автобусе. Также вдвое дешевле билет будет стоить для инвалидов и их сопровождающих.

В администрации Барнаульского автовокзала уточнили, что льготы будут действовать на рейсах "Барнаул - Белокуриха" (отправление в 13:40 и 17:30 ежедневно), "Белокуриха - Рубцовск" (13:00 и 16:25 через день), а также "Рубцовск - Белокуриха" (15:40 и 19:30 через день). Для получения скидки нужно при себе иметь паспорт и документ, который подтверждает статус студента или инвалида.