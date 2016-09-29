Склад в Алейске тушили 15 человек

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Возгорание складского помещения произошло в Алейске вечером в среду, 28 сентября, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:15. Через 12 минут пожар был локализован, еще через девять минут – ликвидирован.

На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 15 человек и восьми единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось 12 человек личного состава и семь единиц техники.