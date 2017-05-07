Сколько зарабатывают и на чем ездят главные прокуроры Алтайского края?

Фото: regnum.ru

Сведения о доходах и имуществе главных прокуроров Алтайского края опубликованы на сайте регионального ведомства – глава надзорного органа Яков Хорошев в 2016 году заработал 3,575 миллиона рублей.

Новости

Прочее Синие мундиры на внедорожниках: прокуроры Алтайского края показали доходы

Таким образом, его доход немного увеличился в сравнении с 2015 годом. Супруга главного прокурора края заработала в прошлом году 542 тысячи рублей. В совместной собственности супругов имеется квартира площадью 67,6 квадратных метров, а также в пользовании квартира площадью 127,6 квадратных метров. Также у Якова Хорошева есть автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

У первого заместителя прокурора края Александра Фомина доход составил 2,427 миллиона рублей, а у его супруги – 1,876 миллиона рублей. В собственности Фомина – квартира и гаражный бокс. У жены – квартира в собственности и квартира в пользовании. За Фоминым значится автомобиль Nissan X-Trail,а за его женой - Nissan JUKE.

Зампрокурора региона Сергей Голиков задекларировал доход в размере 2,533 миллиона рублей, его супруга - 267 тысяч рублей. В собственности прокурора - земельный участок, две квартиры, а также половина еще одной квартиры.

Новости

Прочее Сколько зарабатывают и чем владеют алтайские депутаты Госдумы?

У жены Голикова в собственности полквартиры, в пользовании квартира и земельный участок. В гараже прокурора - автомобиль Mitsubishi Outlander.

Еще один зампрокурора края Дмитрий Губанов заработал в 2016 году 2,067 миллиона рублей, его супруга – 1,023 миллиона рублей. В собственности Губанова есть квартира, гаражный бокс, а также одна третья еще одной квартиры. В пользовании – земельный участок. У жены – квартира в пользовании и в собственности треть квартиры. "На балансе" прокурора значится машина Mitsubishi Pajero.

Что касается прокурора Барнаула Владимира Елизарова, то он в 2016 году заработал 1,766 миллиона рублей, а его жена – 868 тысяч рублей. В собственности главы городского надзорного ведомства есть квартира и доля в еще одной квартире. У супруги – доля в квартире и земельный участок. За Елизаровым значится автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за его супругой - Honda CR-V.

Новости

Прочее Главный следователь Алтайского края за год заработал более 3 млн рублей



