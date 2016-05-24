Сколько заработали депутаты Барнаульской городской думы?
Самыми обеспеченными парламентариями стали единоросс и справоросс
Депутаты Барнаульской городской думы отчитались о доходах за 2015 год, сведения опубликованы на сайте БГД. Самыми обеспеченными депутатами можно назвать единоросса Андрея Солодилова и почти бывшего справоросса Дмитрия Аганова.
Так, заместитель председателя Барнаульской городской думы, председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике, член фракции "Единая Россия" Андрей Солодилов заработал в прошлом году 50,5 млн рублей.
В его собственности три земельных участка (как в индивидуальной собственности, так и доля), ½ доля в квартире (177,9 кв. м), два машино-места, доля в здании гаража и 16 нежилых помещений разной площади.
Также он владеет легковыми автомобилями Тойота "Ленд Крузер" 100 и ГАЗ 69, мотоциклом HONDA CB400SFV, прицепом к легковым автомобилям HOBBY 495 UL LA VITA.
Член фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Аганов отчитался о доходе в 52,8 млн рублей. В его собственности две квартиры (61,2 кв. м и 149 кв. м), жилой недостроенный дом (381,3 кв. м), три земельных участка (как в индивидуальной собственности, так и доля), гараж и шесть нежилых помещений. Владеет автомобилями "Хендай IX", "Порше Панамера 4S" и катером CRUISERS SPORT SERIES.
Глава города Людмила Зубович, напомним, заработала 1,2 млн рублей.
Председатель комитета по экономической политике и собственности Валерий Касплер отчитался о доходе в 669 тысяч рублей. Председатель комитета по законности и местному самоуправлению Игорь Кислицин - 6,6 млн рублей. Председатель комитета по социальной политике Василий Пирожков - 1,1 млн рублей.
Если говорить о руководителях фракций, то главный думский единоросс Иван Огнев заработал 1,1 млн рублей. В его собственности только доля в квартире и автомобиль "Киа Рио".
Глава фракции КПРФ Андрей Сартаков заработал 412 тыс. рублей, имеет долю в квартире, комнату и автомобиль ВАЗ-2106.
Единственный член фракции ЛДПР Алексей Скосырский - 106 тыс. рублей, единственный член фракции РПР-ПАРНАС Анатолий Вытоптов - 3 млн рублей.
Примечательно, что сразу три депутата отчитались о нулевом доходе. Это Вячеслав Банщиков (фракция "Справедливая Россия"), Александр Черданцев ("Единая Россия") и Ирина Шевченко ("Единая Россия").
Доходы остальных депутатов:
Астаховский Евгений - 601 тыс. рублей
Барсуков Анатолий – 222 тыс. рублей
Борисенко Инна - 837 тыс. рублей
Братышев Альберт – 1 млн рублей
Васильев Антон - 2,1 млн рублей
Войтюк Сергей – 1,4 млн рублей
Гаврин Геннадий – 859 тыс. рублей
Гражданкин Вадим – 4,9 млн рублей
Данилов Александр – 1,3 млн рублей
Ермоленко Марина – 758 тыс. рублей
Жумадилов Марат – 2,5 млн рублей
Завалихин Сергей – 2,9 млн рублей
Золотарев Василий – 723 тыс. рублей
Иванов Александр – 2,9 млн рублей
Карпов Иван – 250 тыс. рублей
Куц Иван – 90 тыс. рублей
Мордовин Иван – 723 тыс. рублей
Мочалова Татьяна – 120 тыс. рублей
Павлюков Владислав – 4,8 млн рублей
Прозоров Андрей – 553 тыс. рублей
Ряполов Юрий – 718 тыс. рублей
Струченко Сергей – 760 тыс. рублей
Суворов Анатолий – 840 тыс. рублей
Чаплыгина Светлана – 139 тыс. рублей
Шутова Ольга – 690 тыс. рублей
Юдин Виктор – 1 млн рублей.