Сколько заработали депутаты Барнаульской городской думы?

Депутаты Барнаульской городской думы отчитались о доходах за 2015 год, сведения опубликованы на сайте БГД. Самыми обеспеченными депутатами можно назвать единоросса Андрея Солодилова и почти бывшего справоросса Дмитрия Аганова.

Так, заместитель председателя Барнаульской городской думы, председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике, член фракции "Единая Россия" Андрей Солодилов заработал в прошлом году 50,5 млн рублей.

В его собственности три земельных участка (как в индивидуальной собственности, так и доля), ½ доля в квартире (177,9 кв. м), два машино-места, доля в здании гаража и 16 нежилых помещений разной площади.

Также он владеет легковыми автомобилями Тойота "Ленд Крузер" 100 и ГАЗ 69, мотоциклом HONDA CB400SFV, прицепом к легковым автомобилям HOBBY 495 UL LA VITA.

Член фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Аганов отчитался о доходе в 52,8 млн рублей. В его собственности две квартиры (61,2 кв. м и 149 кв. м), жилой недостроенный дом (381,3 кв. м), три земельных участка (как в индивидуальной собственности, так и доля), гараж и шесть нежилых помещений. Владеет автомобилями "Хендай IX", "Порше Панамера 4S" и катером CRUISERS SPORT SERIES.

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Прочее Доходы главы Барнаула Людмилы Зубович в 2015 году составили 1,2 млн рублей

Глава города Людмила Зубович, напомним, заработала 1,2 млн рублей.

Председатель комитета по экономической политике и собственности Валерий Касплер отчитался о доходе в 669 тысяч рублей. Председатель комитета по законности и местному самоуправлению Игорь Кислицин - 6,6 млн рублей. Председатель комитета по социальной политике Василий Пирожков - 1,1 млн рублей.

Если говорить о руководителях фракций, то главный думский единоросс Иван Огнев заработал 1,1 млн рублей. В его собственности только доля в квартире и автомобиль "Киа Рио".

Глава фракции КПРФ Андрей Сартаков заработал 412 тыс. рублей, имеет долю в квартире, комнату и автомобиль ВАЗ-2106.

Единственный член фракции ЛДПР Алексей Скосырский - 106 тыс. рублей, единственный член фракции РПР-ПАРНАС Анатолий Вытоптов - 3 млн рублей.

Примечательно, что сразу три депутата отчитались о нулевом доходе. Это Вячеслав Банщиков (фракция "Справедливая Россия"), Александр Черданцев ("Единая Россия") и Ирина Шевченко ("Единая Россия").

Доходы остальных депутатов:

Астаховский Евгений - 601 тыс. рублей

Барсуков Анатолий – 222 тыс. рублей

Борисенко Инна - 837 тыс. рублей

Братышев Альберт – 1 млн рублей

Васильев Антон - 2,1 млн рублей

Войтюк Сергей – 1,4 млн рублей

Гаврин Геннадий – 859 тыс. рублей

Гражданкин Вадим – 4,9 млн рублей

Данилов Александр – 1,3 млн рублей

Ермоленко Марина – 758 тыс. рублей

Жумадилов Марат – 2,5 млн рублей

Завалихин Сергей – 2,9 млн рублей

Золотарев Василий – 723 тыс. рублей

Иванов Александр – 2,9 млн рублей

Карпов Иван – 250 тыс. рублей

Куц Иван – 90 тыс. рублей

Мордовин Иван – 723 тыс. рублей

Мочалова Татьяна – 120 тыс. рублей

Павлюков Владислав – 4,8 млн рублей

Прозоров Андрей – 553 тыс. рублей

Ряполов Юрий – 718 тыс. рублей

Струченко Сергей – 760 тыс. рублей

Суворов Анатолий – 840 тыс. рублей

Чаплыгина Светлана – 139 тыс. рублей

Шутова Ольга – 690 тыс. рублей

Юдин Виктор – 1 млн рублей.