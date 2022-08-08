В Алтайском крае стало больше абонентов «оптики» от «Ростелекома»

Число абонентов скоростного доступа в интернет по оптической технологии PON («оптика в квартиру») от «Ростелекома» с начала 2022 года в Алтайском крае увеличилось на 10 тысяч. Это связано с расширением цифровой сети в результате исполнения федеральных проектов. Также повлияли инвестиции компании в строительство линий связи в частном секторе городов и в сельских населённых пунктах.

Больше всего новых пользователей скоростного интернета — 1 711 семей — появилось в Барнауле и пригородных посёлках. Второе место занял Бийск и прилегающие районы — 932 новых абонента, на третьем месте — Зональный район (870). К новой цифровой сети также подключились 725 домов Шелаболихинского района, 619 — Тальменского района, 612 — Новоалтайска и Первомайского района и другие.

«Технический потенциал компании, а также привлечение подрядных организаций позволяют вести масштабное строительство оптических линий связи одновременно во всех городах и районах Алтайского края. В этом году мы построили новую распределительную сеть уже в 36 населённых пунктах. Жители сёл Клочки, Веселоярска, Подойниково, Буланихи, Николаевки, Усть-Пристани и десятков других получили доступ к широкополосному интернету на скорости до 200 Мбит/с, возможность пользоваться цифровым ТВ и системой видеонаблюдения», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Федеральный оператор планирует сохранить темпы прироста абонентской базы до конца этого года.