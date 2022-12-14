Почти 60% респондентов считают, что мобильный интернет может заменить проводной при работе в удалённом формате. Такой вывод можно сделать из результатов недавнего исследования билайн, проведённого среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы"*.

Чаще всего респонденты используют мобильный интернет для общения с коллегами в мессенджерах, переписки в корпоративной почте, просмотра рабочих видеоматериалов и отправки/загрузки объёмных файлов. В меньшей степени с помощью мобильного интернета опрошенные проходят образовательные курсы или участвуют в совещаниях по видеосвязи.

Среди обязательных условий для комфортной удалёнки участники опроса указали: надёжный мобильный и проводной интернет, удобнее рабочее место и тишину во время работы. Причём первый фактор можно назвать определяющим — его выбрали 72% опрошенных.

Фото: билайн

Напомним, билайн значительно нарастил темпы развития своей сети в Алтайском крае. Только за 2020-2021 годы количество базовых стаций 4G билайн в Алтайском крае выросло практически на 40%. В этом году оператор запустил в регионе технологии VoLTE (Voice over LTE) и VoWiFi (Voice over Wi-Fi), которые позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G или Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Специалисты компании проанализировали готовность своих абонентов перейти на дистанционный режим работы в 10 городах страны. Как показали итоги исследования, около 51% респондентов уже работают или хотели бы работать удалённо. Отмечается, что этот показатель выше всего у опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет.

*Исследование было проведено в городах в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Воронеже, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Ярославле. Количество респондентов — 1000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет.

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