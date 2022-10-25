Скоростное шоссе в мире интернета: как билайн развивает мобильную сеть

Оператор связи билайн «разгрузил» свою сеть в Алтайском крае, завершив очередную оптимизацию. Скорость передачи данных 4G LTE выросла до 1,5 раз, а объём интернет-трафика, потребляемого пользователями, — на треть.

Техническое решение, которое применил оператор, называется рефарминг. Его можно сравнить с увеличением проезжей части — вместо двухполосной дороги построили скоростное трёхполосное шоссе. Рефарминг показывает наиболее высокие результаты в тех населённых пунктах, где плотная застройка вышками связи и большое число абонентов. Например, для Алтайского края — это Барнаул, Бийск, Заринск, Рубцовск. При этом решение реализовано на всей сети в крае.

Особенность текущего рефарминга в том, что для успешного решения задачи использовали частоту 2100 МГц, которую обычно применяют для связи поколения 3G. Билайн перенаправил данную частоту в пользу 4G LTE, что позитивно отразилось и на технических показателях, и на клиентском опыте. Даже сравнительно объёмный контент, например, видео и музыка, теперь грузятся быстрее. При этом 3G технология так же осталась и предоставляется в 900 диапазоне, поделив ресурс с GSM.

«Это уже далеко не первый наш рефарминг на территории Алтайского края. И каждый раз данное техническое решение показывает отличные результаты, помогая улучшить сервисы для клиентов. В этот раз наша задача была разгрузить сеть, и дать пользователям больше простора для работы в интернете. Рост скорости в 1,5 раза, а трафика — в 1,3 раза говорит о том, что рефарминг был сделан эффективно и своевременно и создал для нашей сети задел для дальнейшего роста пользовательской активности. Сегодня мы готовы предоставлять сервисы на высоком уровне ещё большему числу абонентов», — комментирует директор Алтайского отделения билайн Анатолий Захаров.

Один из плюсов рефарминга частот 2100 МГц для абонентов — рост доступности голосовой связи в режиме Voice over LTE (VoLTE) — технологии, которую билайн вместе с взаимодополняющей технологией Voice over Wi-Fi (VoWiFi) недавно запустил в Алтайском крае. Сервисы позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или домашнюю, гостевую сеть Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

ПАО «ВымпелКом»

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