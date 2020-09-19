Скульптуры и еда. Как проходит День города в барнаульском Парке спорта
Барнаульцы демонстрировали урожай, творческие и кулинарные способности
19 сентября 2020, 16:39, Алёна Жукова
Праздничные площадки в честь 290-летия Барнаула открыли во всех районах. Корреспондент amic.ru Алена Жукова побывала в Индустриальном районе, где расположен Парк спорта Алексея Смертина, в котором проходит фестиваль "Парк Гриль".
Гости фестиваля оценили блюда на мангале и гриле, продегустировали копчености и посетили ярмарку продовольственных товаров, где можно приобрести шедевры кулинаров.
В частности, в продаже есть свежая выпечка на любой вкус и много овощей из недавно собранного урожая.
Там же проходит фестиваль творчества "Осенний калейдоскоп", на котором можно оценить изделия местных мастеров. Например, там есть прекрасные скульптуры из дерева и других материалов.
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