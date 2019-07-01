Сквер на Строителей в Барнауле благоустроят с подачи активистов

Сквер на проспекте Строителей рядом с Центром занятости населения и остановкой им. Циолковского будет благоустроен. Идею и проект вместе с администрацией Железнодорожного района разработали местные активисты, об этом порталу Amic.ru рассказал один из общественников, руководитель интернет-сообщества "Шпиль" Егор Галкин.

"В рамках этого проекта в сквере пешеходные тропинки будут вымощены плиткой, перенесена парковка и нерегулируемый пешеходный переход, на площади в центре сквера запланирована установка современных качелей для взрослых, удобные и красивые лавочки вокруг деревьев, различные зоны для активностей, а также в перспективе место для небольших павильонов для круглогодичной торговли, появится освещение", – рассказал Егор Галкин.

Благоустройство будет происходить в два-три этапа в 2019-2021 годах. Во время разработки проекта учитывались несколько важных параметров: по каким именно тропинкам больше всего ходят люди, а также расположение пешеходного перехода. Активисты "Шпиля" опрашивали местных жителей, сделали необходимые замеры со специалистами из разных служб, оценивали ситуацию в разное время года. Проект разработало архитектурное бюро MDVA.

"Существующий пешеходный переход от ТРЦ "Галактика" до центра занятости делает транзит пешеходов небезопасным. Сразу после перехода расположен въезд на парковку к центру занятости. До остановки людям приходится идти либо вдоль дороги по тропинкам через грязь или сугробы, либо через парковку немного в обход", – добавил собеседник.

Егор Галкин рассказал, что активисты обратились с идеей благоустройства сквера в администрацию района и неожиданно для себя получили поддержку. На проработку идеи и проекта ушел почти год. Все работы будут проведены на бюджетные средства, а это более 8,4 млн рублей.

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