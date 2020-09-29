Сладкий привет из детства. Простой и очень вкусный торт по рецептам наших бабушек

У кого самые вкусные пироги и торты? У бабушки. Кто знает, как порадовать выпечкой всю семью? Бабушка. Неудивительно, что бабушкины рецепты хранят и передают из поколения в поколение. Вот и кондитеры сети "Форне" собрали лучшее из семейных рецептов, приправили все это любовью и создали торт "Бабушкин". Он поможет окунуться в детство. Его секрет – в простоте. Тонкие и мягкие коржи пропитаны сладким сметанным кремом, который буквально тает во рту.

Кстати, вы помните, что 1 октября празднуют Международный день пожилого человека? Этот праздник – еще один повод выразить родным свою любовь, заботу, поддержку и уважение. Например, угостив их вкусным и свежим тортом, приготовленным как дома. Десерт от "Форне" торт "Бабушкин" станет приятным дополнением к чаепитию и напомнит о беззаботном и счастливом детстве.