Следком Алтайского края вышел в социальные сети

Аккаунты в социальных сетях создало управление Следственного комитета по Алтайскому краю, сообщили 20 марта в пресс-службе ведомства.

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Общество Глава СКР Александр Бастрыкин стал пользователем "ВКонтакте" и Facebook

"Следить за работой следственного управления можно в таких аккаунтах, как "Twitter", "Facebook", "Вконтакте", "Instagram" и видеохостинге "YouTube", - информируют следователи.

В краевом СУСКе подчеркивают, что страницы в социальных сетях созданы с целью полного освещения событий, связанных с работой управления.

Напомним, ранее пользователем соцсетей "ВКонтакте" и Facebook стал председатель СКР Александр Бастрыкин.



