Следственный комитет начал проверку после взрыва газа в жилом доме на Алтае
Правоохранители выясняют все подробности инцидента, в результате которого пострадали два человека
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Доследственная проверка проводится в алтайском селе Бурла после взрыва газа, случившегося в жилом доме и обернувшегося травмированием двоих людей.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел утром в понедельник, 31 июля, в одной из квартир двухэтажного жилого дома. В результате взрыва пострадали два человека.
"Предварительно установлено, что утечка газа произошла в квартире одного из потерпевших. Мужчина установил неисправный редуктор на газовый баллон, который использовал в бытовых целях", - добавляют в СКР.
По результатам проверки будет вынесено правовое решение.