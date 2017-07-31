Следственный комитет начал проверку после взрыва газа в жилом доме на Алтае

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Доследственная проверка проводится в алтайском селе Бурла после взрыва газа, случившегося в жилом доме и обернувшегося травмированием двоих людей.

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Прочее Два человека пострадали в Алтайском крае из-за взрыва газа в жилом доме

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел утром в понедельник, 31 июля, в одной из квартир двухэтажного жилого дома. В результате взрыва пострадали два человека.

"Предварительно установлено, что утечка газа произошла в квартире одного из потерпевших. Мужчина установил неисправный редуктор на газовый баллон, который использовал в бытовых целях", - добавляют в СКР.

По результатам проверки будет вынесено правовое решение.