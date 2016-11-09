Следственный комитет не нашел криминала в выборах 18 сентября на Алтае

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Проверка, которую проводил Следственный комитет в связи с данными о возможных нарушениях избирательного законодательства в единый день голосования 18 сентября в Алтайском крае, завершена – правоохранительное ведомство приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Об этом порталу Amic.ru сообщили в краевом управлении СКР, ответив на запрос нашей редакции.

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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю была проведена доследственная проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ по факту возможной фальсификации итогов голосования, прошедшего 18.09.2016 по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания", – отметили в СУСКе.

В итоге в ведомстве не установили оснований для возбуждения уголовного дела.

"В связи с чем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие состава преступления)", – говорится в ответе на запрос нашей редакции.

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Между тем напомним, что 18 сентября этого года, когда в России проходили выборы в Государственную Думу, а в Алтайском крае также выбирался новый созыв Законодательного Собрания, появились данные о нарушениях.

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Как отмечали в СКР, появилась информация о том, что около восьми часов утра неустановленные лица у входа в парк "Лесная сказка", "собрав группу людей, провели инструктаж по получению ими на избирательных участках бюллетеней для голосования с проставленными отметками о выборе кандидата в депутаты".

Это и стало предметом для доследственной проверки. Также данный случай обсуждался в Центральной избирательной комиссии.

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При этом в итоге Алтайский край не фигурировал в числе регионов, где были отмечены нарушения, которые могут стать основанием для пересмотра итогов голосования. Заявили об отсутствии каких-либо серьезных несоответствий законодательству и международные наблюдатели.