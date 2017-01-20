Следствие просит суд поместить замначальника УМВД Барнаула под стражу

Меру пресечения в отношении подозреваемого во взяточничестве полицейского изберет Октябрьский районный суд

20 января 2017, 11:08

Фото: slavyansk.today

Октябрьский районный суд Барнаула в пятницу, 20 января, изберет в отношении подозреваемого во взяточничестве замначальника городского УМВД Андрея Арестова меру пресечения.

Главного полицейского следователя Барнаула подозревают во взяточничестве

Главного полицейского следователя Барнаула подозревают во взяточничестве

Как стало известно порталу Amic.ru, заседание суда начнется в 13:30. Рассматривать вопрос о мере пресечения в отношении высокопоставленного полисмена будет судья Дмитрий Сургуцкий. Источник сообщил нашему порталу, что следствие ходатайствует о помещении подозреваемого под стражу.

Читайте также: Как задерживали замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова. Фото

Напомним, об уголовном деле в отношении замначальника городского УМВД Андрея Арестова стало известно накануне. Правоохранителя подозревают в получении взятки на сумму 1,2 миллиона рублей. По версии сотрудников краевого управления СКР, посредником при получении незаконных денег выступал знакомый полисмена.

Читайте также: Задержан с поличным: кто такой Андрей Арестов и в чем его подозревают?

Также в Следственном комитете указывали, что Арестов был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Комментарии
    Новости партнеров