Следствие просит суд поместить замначальника УМВД Барнаула под стражу
Меру пресечения в отношении подозреваемого во взяточничестве полицейского изберет Октябрьский районный суд
Фото: slavyansk.today
Октябрьский районный суд Барнаула в пятницу, 20 января, изберет в отношении подозреваемого во взяточничестве замначальника городского УМВД Андрея Арестова меру пресечения.
Как стало известно порталу Amic.ru, заседание суда начнется в 13:30. Рассматривать вопрос о мере пресечения в отношении высокопоставленного полисмена будет судья Дмитрий Сургуцкий. Источник сообщил нашему порталу, что следствие ходатайствует о помещении подозреваемого под стражу.
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Напомним, об уголовном деле в отношении замначальника городского УМВД Андрея Арестова стало известно накануне. Правоохранителя подозревают в получении взятки на сумму 1,2 миллиона рублей. По версии сотрудников краевого управления СКР, посредником при получении незаконных денег выступал знакомый полисмена.
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Также в Следственном комитете указывали, что Арестов был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.