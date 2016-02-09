Следствие проводит проверку по угрожавшему школьницам Барнаула "анониму"

Алтайский Следком проводит доследственную проверку в отношении "анонима", угрожавшего в соцсети барнаульским школьницам, говорится в сообщении ведомства.

"В городе Барнауле в средствах массовой информации и социальных сетях распространяется информация о том, что неизвестные через анонимный аккаунт сети "ВКонтакте" угрожают подросткам 13 и 14 лет причинением вреда здоровью и требуют денежные средства", – сказали в СУ СК.

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Прочее Барнаульским школьницам в сети угрожает неизвестный

Об этом случае в понедельник, 8 февраля, написало ИА "Амител". Как нам стало известно, некто в сети предлагает девочкам в возрасте от 13 лет и старше поиграть в игру, которую он назвал "Русская рулетка". Правила скопированы из популярных триллеров: девушке объявляется, что ей дается три дня "на выживание". "Если в течение трех дней выживешь – тебе повезло", – пишет одной из собеседниц "аноним".

Некоторые из девочек, получивших приглашение "поиграть", рассказывают, что он знает их телефоны, адреса и маршруты передвижения.

Сейчас следователи проводят проверочные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: 35g.ru