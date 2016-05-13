Слепками зубов засыпали дорожные ямы барнаульские медики. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Борьба с дорожными ямами в Барнауле вышла на новый уровень – на улице Заринской неровности решили сгладить слепками зубов.

Фотографии столь необычного действа опубликованы в паблике Barnaul 22. Снимки сопровождены следующим комментарием: "На улице Заринской не делают ремонт дороги. Мы в лице зубных техников решили чуть помочь нашим дорогам и подлатали ямку слепками и моделями зубов!".

На фото видно, как в ямы действительно высыпаны модели человеческих челюстей из гипса. Инициаторы акции по борьбе с неровными дорогами уверяют, что гипсовые челюсти со временем превратятся в пыль.