Сливочное масло чаще всего подделывают в Алтайском крае - Роспотребнадзор

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Региональный Роспотребнадзор опубликовал данные о проверках за девять месяцев 2016 года. За это время в управлении исследовали более тысячи проб молочной продукции. В том числе молочку проверяли на соответствие нормативам по физико-химическим показателям и показателям идентификации, микробиологической загрязненности пищевой продукции.

По микробиологическим показателям "провалились" 9% проб. А 19% процентов продукции не соответствовали по физико-химическим показателям и показателям подлинности.

Лидер по фальсификации молочной продукции оказалось сливочное масло – 55%. На втором месте сгущенное молоко (17%), далее идут сыр и сырные продукты (9%).

По результатам девяти месяцев проверки текущего года изъято из оборота 106 партий некачественной молочной продукции объемом около трех тонн. Общая сумма штрафов составила около 4 миллионов рублей. Деятельность одного из предприятий приостановлена судом по протоколу Управления на срок 30 суток.

"По всем случаям нахождения в обороте некачественной, в том числе фальсифицированной продукции, выданы предписания о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. По предписаниям Управления приостановлено действие шести деклараций о соответствии на молочную продукцию. По факту нахождения в обращении на территории Алтайского края некачественной продукции, поступившей из других регионов, направлены письма в адрес производителей продукции и в Управления Роспотребнадзора по месту нахождения производителей для принятия мер", – написано в сообщении регионального Роспотребнадзора.