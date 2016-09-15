Сломанными носом и челюстью закончилась драка из-за шашлыка в Барнауле

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Житель Барнаула осужден за причинение средней тяжести вреда здоровью мужчине, с которым у него возник конфликт из-за качества мяса для шашлыка.

Как сообщили в краевой прокуратуре, инцидент произошел в апреле этого года, когда к жене 26-летнего подсудимого в гости приехала ее подруга с гражданским мужем.

Компания решила пожарить шашлык, но в процессе готовки между мужчинами возникли разногласия по вопросу качества мяса.

"В ходе конфликта хозяин дома нанес гостю не менее четырех ударов по лицу, в результате чего у потерпевшего оказались сломанными нос и нижняя челюсть", – указывают в надзорном ведомстве.

За совершение преступления барнаулец приговорен к одному году ограничения свободы.