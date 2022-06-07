«Словно тысячи ангелов ласкают твои рецепторы». Редакция amic.ru пробует настоящую и российскую колу и угадывает, где какая

Недавно на прилавках барнаульских магазинов появилась «импортозамещённая» кола — отечественный аналог кока-колы. Мы, конечно, купили в редакцию бутылочку на пробу. И решили провести эксперимент — попросить наших сотрудников угадать, в каком стакане кола оригинальная, а в каком — отечественная. Стоит добавить, что в нашей редакции есть настоящие любители этого напитка, а есть те, кто пьёт колу крайне редко. И вот что у нас вышло.