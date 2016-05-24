Служба новостей FM-Продакшн объявляет набор детей-дикторов

Служба новостей FM-Продакшн объявляет набор юных дикторов. Событие приурочено ко Дню защиты детей, который весь мир отмечает 1 июня.

Для того чтобы ваш ребенок попробовал себя в качестве диктора новостей на известных радиостанциях города, необходимо соблюсти несколько условий.

Прежде всего, основные требования к кандидатам – это возраст от 7 до 12 лет, хорошая дикция и умение бегло читать.

Также необходимо вступить в группу Службы новостей FM-Продакшн "ВКонтакте" и сделать репост записи о наборе юных дикторов к себе на страницу в соцсети.

"Затем нужно сделать запись – файлы с голосом кандидатов можно оставлять в комментариях к записи в группе. Принимаются как аудио, так и видео. Можно рассказать стихотворение или нечто прозаическое", – отметили в FM-Продакшн.

Демо-записи принимаются до 26 мая. Лучшие маленькие дикторы будут приглашены на запись новостей в студию. Выпуски прозвучат 1 июня в эфире самых популярных радиостанций Барнаула. Кроме того, юные ведущие получат подарки в честь праздника.