Служебная собака нашла тайник с наркотиками в Бийске

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Служебная собака помогла полицейским отыскать тайник с наркотиками в доме 24-летнего бийчанина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

О том, что у мужчины, возможно, есть наркотики, начали сообщать горожане. Когда к нему нагрянули полицейские, хозяин дома стал утверждать, что не владеет запрещенными веществами, но служебная собака уже через несколько минут работы обозначила тайник с наркотиками.

Оказалось, что марихуана хранится в бельевом отделении дивана. Выяснилось, что вес находки составляет почти 400 граммов, что является крупным размером и влечёт за собой уголовную ответственность.

По данному факту возбуждено уголовное дело.