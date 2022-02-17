Смартфон вместо джойстика: россияне стали больше играть в мобильные игры

В России заметно вырос трафик в онлайн-играх, сообщает мобильный оператор билайн. Этому способствует как рост количества игроков, так и улучшение качества мобильного интернета.

Общий трафик на мобильные игры за 2021 год вырос в среднем на 35-40%. В декабре традиционно наблюдалось снижение игровой активности, особенно в конце месяца. Также снижение происходило в последние недели августа прошлого года.

Росту популярности мобильных игр способствует сравнительно низкая цена устройств и развитие качества мобильного интернета: за 2021 год билайн увеличил зону покрытия связи четвёртого поколения 4G в Алтайском крае. Серьёзные улучшения коснулись дачных и коттеджных посёлков Барнаула, Бийска, Рубцовска, Горно-Алтайска, городов Славгород, Змеиногорск, райцентра Тальменка.

“Проведённые работы увеличили скорость мобильного интернета и позволили большему числу пользователей активно скачивать объёмные файлы, смотреть фильмы и сериалы, общаться по видеосвязи, и, конечно, играть в мобильные онлайн-игры без задержек. Мы поддерживаем и развиваем качество связи, чтобы каждый из наших абонентов мог с комфортом заниматься тем, что нравится”, — комментирует директор Алтайского отделения билайн Анатолий Захаров.

Новые базовые станции появились как в спальных районах, новостройках, так и в пригороде. В Барнауле улучшение качества связи абоненты могли заметить на железнодорожном вокзале на пл. Победы, в ТЦ “Алтай”, на рынке “Янтарный”, в районе новой “Ленты” на Власихинской, мебельного центра “Москва” в непосредственной близости с автосалонами, ТРЦ “Европа” и ТЦ “Лето”.