Смартфоны на выгодных условиях: в билайне стартовала акция к 1 сентября

Билайн запускает акцию «С новым выгодным! Смартфон и услуги связи по цене устройства». Абоненты могут купить мобильный телефон со скидкой в интернет-магазине или салонах связи билайна с выгодой до 10 тыс. рублей.

Сэкономленные деньги становятся бонусными рублями на счету абонента. Их количество зависит от модели смартфона. Зачисление бонусов происходит в рамках предложения «Рубли на связь по акции». Действующие абоненты получат их на свой номер по тарифному плану. Новым клиентам предложат SIM-карту билайна.

В акции участвуют смартфоны брендов Realme, Xiaomi, Infinix, Samsung, Tecno, Panasonic, Philips.

Воспользоваться предложением можно до 30 сентября 2022 года.

Полный список смартфонов, участвующих в акции, а также другие подробности можно узнать по ссылке.

Кроме того, в августе покупателям любых умных гаджетов в интернет-магазине оператора вместе с курьерской доставкой приедет мерч от билайна — фирменные подарки с героями нового Тарифа UP.

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