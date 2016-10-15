Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул - Рубцовск

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Авария со смертельным исходом произошла утром в субботу, 15 октября, на трассе А-349 "Барнаул - Рубцовск. Сотрудники ГИБДД сразу выехали на место, чтобы помочь пострадавшим и организовать дорожное движение, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что в 7:50 на 82 километре федеральной трассы столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 и Datsun, за рулем которого находился 28-летний мужчина. В результате столкновения 41-летний водитель ВАЗ погиб на месте происшествия. Двух пассажиров Datsun, в том числе ребенка, и пассажирку ВАЗ госпитализировали в больницу.

Сейчас сотрудники правопорядка устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.