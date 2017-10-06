Смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика произошло на Алтае

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Авария, в которой погиб пассажир, произошла на 38-м километре трассы "Белоярск - Заринск" в пятницу, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подчеркивается, что полицейские сразу же выехали на место ДТП для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

На месте аварии было установлено, что 59-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗ 21140, двигаясь со стороны Заринска в направлении Барнаула, не учел скорость движения, дорожные и метеоусловия, не справился с управлением и выехал на "встречку". Там он столкнулся с автомобилем Isuzu NPR-66, которым управлял 30-летний мужчина.

В результате аварии пассажир отечественного авто - 60-летняя женщина - скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Водителя легковушки госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства ДТП.