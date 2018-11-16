Смертельное "лобовое" ДТП произошло в Алтайском крае

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Смертельное ДТП произошло утром 16 ноября в Тальменском районе Алтайского края — жертвой аварии стала женщина, находившаяся в одной из машин.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, трагический инцидент случился около 09:50 на 167 километре автодороги Р-256 в районе поселка Среднесибирский.

По предварительным данным, водитель, управляя микроавтобусом Hyundai, двигаясь со стороны города Новосибирска в направлении города Новоалтайска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Hyundai погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля Hyundai получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение", — добавляют в ГИБДД.

Также в ГИБДД указывают, что после этого произошло еще два дорожно-транспортных происшествия с участием пяти транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении с автомобилями Hyundai и КамАЗ, которые в последующем были оформлены с материальным ущербом.

В данный момент полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на данном участке автодороги, выясняются все обстоятельства произошедшего.