Смертность при ДТП на федеральных трассах Алтайского края снизилась на 31%

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Аварийность на федеральных трассах Алтайского края за восемь месяцев 2016 года снизилась на 29%, сообщили в управлении федеральных дорог "Алтай".

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Прочее Более 800 ДТП произошло в Алтайском крае из-за несовершенства дорог

По данным ведомства, с января по август текущего года на федеральных автодорогах региона произошло 173 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал 271 человек и 44 погибли.

"По сравнению с аналогичным периодом 2015-го число ДТП сократилось на 29%, на 30% снизилось количество раненых, на 31%, или девять человек, меньше погибших", – подчеркивают в управлении.

На подведомственной Упрдор "Алтай" дорожной сети на начало 2016 года насчитывалось 13 участков концентрации ДТП.

Семь аварийно-опасных участков в настоящее время ликвидированы.