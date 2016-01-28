СМИ: дом градоначальника Лесневского отремонтируют в Барнауле

Особняк на улице Ползунова, 56 – дом градоначальника Лесневского – отреставрируют в Барнауле, сообщают "Вести 22".

Проект восстановления усадьбы 1907 года постройки подготовила архитектурная мастерская Евгения Тоскина. Заказчиком выступила мэрия.

Особняк, расположенный в центре города, является памятником деревянного зодчества. За свою уникальность он включён в реестр объектов культурного наследия России. На реставрацию уйдет примерно 20-30 миллионов рублей.

В будущем планируется вернуть дому изначальную планировку, а также добавить новые помещения санузлов и лестницы.