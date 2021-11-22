СМИ: непривитых барнаульских педагогов начали отстранять от работы

В Барнауле с 22 ноября начали отстранять от работы непривитых или не успевших привиться от ковида школьных учителей, сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, соответствующие приказы были составлены руководством ряда бюджетных учреждений.

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Аналогичную практику, о которой ранее писали СМИ, с этого же дня начали официально применять и в Бийске. При этом о массовых отстранениях речи не идёт – каждый случай будет рассматриваться отдельно.

В мэрии наукограда рассказали, что об этой мере педагогов предупредили заранее. В администрации уточнили, что всего в бийских школах привито более 80% сотрудников.

Ранее сообщалось, что алтайские вузы не будут заставлять студентов предъявлять QR-коды при посещении учебных заведений.