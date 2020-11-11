СМИ: руководитель управления печати Алтайского края Евгений Нечепуренко возглавит ЦУР

Глава управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко перейдет на новое место работы. Вероятно, чиновник может стать руководителям Центра управления регионом (ЦУР).

Как сообщают источники ИА "Банкфакс", руководителем новой структуры Нечепуренко объявят 11 ноября, а на его место в качестве исполняющего обязанности перейдет нынешний заместитель Вячеслав Киричук. По сообщениям инсайдеров, чиновник уже фактически сформировал команду для работы в ЦУРе. В частности, к нему должен перейти его опытный сотрудник Иван Фомин.

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Прочее ЦУР меня. В Алтайском крае создают новое ведомство, чтобы следить за жалобами жителей

Напомним, что правительство Алтайского края создало новое ведомство по поручению президента Владимира Путина. Структура станет платформой цифрового взаимодействия государственных органов, организаций и жителей региона и должно повысить эффективность общения органов власти с населением.

Созданием ЦУРа в крае занималось управление печати и массовых коммуникаций, которым руководит Евгений Нечепуренко. В Центре будут работать и представители федеральной автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций "Диалог Регионы". Сам орган должен начать свою деятельность с 20 ноября.