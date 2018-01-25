СМИ: в Алтайском крае из колодца извлекли обледеневшее тело мужчины
Мужчина собирался достать из колодца упавшее ведро
Фото: yarreg.ru
Жители села Овечкино Завьяловского района Алтайского края нашли в одном из колодцев тело 57-летнего местного жителя. Об этом пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на очевидцев.
Издание отмечает, что за несколько дней до смерти сельчанин собирался починить конструкцию. Жители Овечкино уточнили, что погибший жил один. 21 января он отправился к соседу, чтобы попросить у него крюк с веревкой. Мужчина рассказал, что уронил в колодец ведро. После этого на протяжении двух суток никто не видел мужчину. 23 января после обеда встревоженный сосед позвонил родственнице мужчины, чтобы узнать, не появлялся ли он в селе. Вместе они пошли на поиски пропавшего и нашли его в колодце висящим на веревке. Погибший использовал ее как страховку, привязав один конец к забору в усадьбе, а другой обвязав вокруг пояса.
В итоге мужчина погиб от обморожения, пишет издание. По словам сельчан, на место ЧП прибыли полицейские из районного центра, которые с трудом извлекли тело из колодца.