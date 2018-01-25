СМИ: в Алтайском крае из колодца извлекли обледеневшее тело мужчины

Фото: yarreg.ru

Жители села Овечкино Завьяловского района Алтайского края нашли в одном из колодцев тело 57-летнего местного жителя. Об этом пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на очевидцев.

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Издание отмечает, что за несколько дней до смерти сельчанин собирался починить конструкцию. Жители Овечкино уточнили, что погибший жил один. 21 января он отправился к соседу, чтобы попросить у него крюк с веревкой. Мужчина рассказал, что уронил в колодец ведро. После этого на протяжении двух суток никто не видел мужчину. 23 января после обеда встревоженный сосед позвонил родственнице мужчины, чтобы узнать, не появлялся ли он в селе. Вместе они пошли на поиски пропавшего и нашли его в колодце висящим на веревке. Погибший использовал ее как страховку, привязав один конец к забору в усадьбе, а другой обвязав вокруг пояса.

В итоге мужчина погиб от обморожения, пишет издание. По словам сельчан, на место ЧП прибыли полицейские из районного центра, которые с трудом извлекли тело из колодца.