СМИ: житель Алтайского края покончил с собой после драки с главой сельсовета

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения двух человек. В качестве подозреваемых правоохранители рассматривают главу Малышево-Логовского сельсовета Волчихинского района Дмитрия Фуранина и его знакомого. Об этом пишет "Банкфакс" со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю.

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По данным следствия, в начале сентября Фуранин вместе со своим знакомыми избили двух местных жителей. По факту инцидента возбудили дело по ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека, в отношении двух лиц, совершенное группой лиц".

По информации источника "Банкфакса", один из избитых мужчин после инцидента покончил с собой. Факт суицида стражи порядка установили, однако в возбуждении уголовного дела по ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства" отказано. Как пояснили в Следкоме, по этим сведениям организована проверка.

Также, по информации источника, вскоре Фуранин может сложить свои полномочия. Сейчас он находится в отпуске до 4 октября.