Смотри и запоминай: пять полезных сайтов с видеоуроками и упражнениями по английскому

Многие мечтают выучить английский язык, но не знают, с чего начать. А начать можно прямо из дома: всё, что вам нужно, это компьютер и выход в интернет. В Сети есть много ресурсов по обучению иностранному языку, где собраны различные материалы для совершенствования грамматики, произношения и других языковых аспектов. Расскажем подробнее о нескольких таких сайтах.

«Английский для среднего уровня»

На сайте BistroCinema.com, который создала педагог Оксана Долинка, вас ждёт большая коллекция из более чем 90 видеоуроков, рассчитанных на восемь недель интенсивных занятий. Уроки строятся на отрывках из популярных фильмов и песен. Занимаясь по ним, вы быстро:

— освоите грамматику благодаря простым и понятным объяснениям;

— пополните свой словарный запас;

— научитесь понимать разговорную речь и свободно изъясняться;

— сможете комфортно чувствовать себя в англоязычной среде.

Подчеркнём, что этот ресурс — единственный из нашей подборки, интерфейс которого представлен на русском языке.

BBC Learning English

Это программа обучения от знаменитого информационного агентства BBC с видеоуроками, которые записаны при участии популярных ведущих. Обучающие материалы легки для восприятия, но всегда можно включить субтитры, если сложно понять слова на слух. После завершения урока вы можете пройти тест для самопроверки.

Learning English VOA News

Здесь вы найдёте большое количество уроков, основанных на рассказах американских литературных классиков, а также занятия по современным публикациям, включая видеоуроки. Для удобства уроки рассортированы по тематикам. Например, «Здоровый образ жизни», «Искусство и культура», «Современная литература» и другие.

Easy World of English

Удобный сайт с англоязычным, но простым интерфейсом. Здесь вы можете проходить курс самообучения по четырём направлениям: грамматика, произношение, чтение, разговорная речь.

Отметим, что материал рассортирован по уровню владения языком, поэтому вы легко сможете выбрать занятие, соответствующее своим знаниям.

Learn English Today

Создатели этого сайта предлагают множество упражнений на грамматику, коллекцию из более чем трёх тысяч англоязычных идиом и свыше 500 пословиц в алфавитном порядке, а также полезные слова для разных случаев жизни, включая путешествия, деловое общение и прочее. Благодаря этому ресурсу можно узнать тонкости языка, познакомиться со множеством жаргонных и сленговых выражений.