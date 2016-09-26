Смотрим, как будет выглядеть школа в Барнауле за 445 млн рублей
Строительством современного образовательного учреждения займется компания "Жилищная инициатива"
26 сентября 2016, 17:36
Фото: agp22.ru
Школу за 445 миллионов рублей в барнаульском квартале 2034 построит компания "Жилищная инициатива", которая оказалась победителем соответствующего аукциона.
Как сообщал портал Amic.ru, ранее муниципальные власти разместили на площадке Госзакупок тендер на определения подрядчика, который и займется строительством данного современного образовательного учреждения.
Напомним, что школу планируется возвести к декабрю 2017 года. Вместимость учреждения — 550 человек.
Проектная документация школы была разработана институтом "Алтайгражданпроект".
На сайте организации опубликованы эскизы, демонстрирующие, каким будет новое здание.
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