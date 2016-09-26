Смотрим, как будет выглядеть школа в Барнауле за 445 млн рублей

Фото: agp22.ru

Школу за 445 миллионов рублей в барнаульском квартале 2034 построит компания "Жилищная инициатива", которая оказалась победителем соответствующего аукциона.

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Общество Школу с бассейном и гаражом построят в Барнауле за 445 миллионов рублей

Как сообщал портал Amic.ru, ранее муниципальные власти разместили на площадке Госзакупок тендер на определения подрядчика, который и займется строительством данного современного образовательного учреждения.

Напомним, что школу планируется возвести к декабрю 2017 года. Вместимость учреждения — 550 человек.

Проектная документация школы была разработана институтом "Алтайгражданпроект".

На сайте организации опубликованы эскизы, демонстрирующие, каким будет новое здание.